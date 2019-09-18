بومبيو: الهجوم على المنشأت السعودية كان إيرانيًا

2019/09/18 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، الأربعاء، أن “الهجوم على منشآت ​أرامكو​ لم يكن من ​اليمن​ إنما كان هجوما إيرانيا”.

وكان بومبيو قد وصل مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لبحث الرد على الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرق السعودية) السبت الماضي.

وكان المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي قد قال إنه “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”، مشيراً الى “اننا نؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها”.وفي مؤتمر صحفي له حول تفاصيل الهجوم على منشأتي أرامكو، أوضح المالكي أن “الهجوم لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة”، لافتاً الى ان “إيران تقف وراء الهجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن”.

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