افتتاح أحد شوارع مطار بغداد بعد إغلاقه 16 عاماً

2019/09/18 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد ،اليوم الاربعاء، افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد الدولي والمغلق منذ عام 2003.

وذكر بيان للامانة تلقته "الغد برس، انها "وبالتنسيق والعمل المشترك مع السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ، تم افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد الدولي المغلق منذ عام 2003 ، والموازي للطريق الرئيسي المؤدي الى المطار".

واضاف ان "الشارع يبدأ من ساحة عباس بن فرناس ، وينتهي بجسر الصالات ، ومنه الى الصالة الرئيسية للمطار"، لافتا ان "افتتاح هذا الشارع من شأنه تقليل الزخم الحاصل على نقاط التفتيش، وتسهيل وصول المواطنين الى المطار".

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