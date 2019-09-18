فوز صعب للشرطة على الحدود بدوري الكرة

2019/09/18 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حقق فريق الشرطة، حامل لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاربعاء، فوزاً صعباً على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد.

وجرت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الاولى من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز.

وسجل هدفي الفوز لفريق الشرطة اللاعبان وليد سالم من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 62.

من جانبه، سجل فريق الحدود هدفه الوحيد عبر اللاعب حسام جار الله في الدقيقة 51 .

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