2019/09/18 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين للعهد: زيارة عبدالمهدي الى الصين خطوة باتجاه تنمية العلاقات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 44AbNpHpTDE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين للعهد: زيارة عبدالمهدي الى الصين خطوة باتجاه تنمية العلاقات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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