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شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين للعهد: زيارة عبدالمهدي الى الصين خطوة باتجاه تنمية العلاقات


شاهد بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين للعهد: زيارة عبدالمهدي الى الصين خطوة باتجاه تنمية العلاقات
2019/09/18 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 44AbNpHpTDE

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