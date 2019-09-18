انصار الله الحوثية : الطائرات التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع مختلفة

2019/09/18 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأربعاء، أن طائراتها المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ، إن الطائرات المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع مختلفة.​واضاف سريع “وصلت قواتنا لمستوى عال من الكفاءة والقدرة في كافة المستويات، وتستطيع قواتنا صناعة وإنتاج العديد […]

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