ايران والعراق يبرمان مذكرة تفاهم للتعاون الحدودي

2019/09/18 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرمت ايران والعراق اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق والتعاون الحدودي بين البلدين .وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية”ايرنا ” , ان مذكرة التفاهم ابرمت في إطار الإجتماع السنوي لقيادات حرس الحدود الإيراني والعراقي، حيث وقع المذكرة من الجانب الإيراني قائد حرس الحدود العميد قاسم رضائي ومن الجانب العراقي نظيره الفريق الركن حامد عبد الله” […]

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