اعتقال اخطر عصابة لبيع وترويج المخدرات في البصرة

2019/09/18 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة البصرة ،اليوم الاربعاء، اعتقال اخطر عصابة تتاجر بالمخدرات في المحافظة.

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