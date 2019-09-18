الحشد الشعبي يعلن اعتقال ما يسمى مسؤول الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابية في نينوى

2019/09/18 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، اعتقال ما يعرف بمسؤول الدعم اللوجستي لما تسمى ولاية دجلة في عصابات داعش الارهابية شمال المحافظة.

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