عشوائيات كربلاء تأوي 150 إلف شخص

2019/09/18 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة كربلاء، رياض المسعودي، اليوم الاربعاء، عن وجود أكثر من 80 حيا سكنيا للعشوائيات والمتجاوزين في المحافظة.وقال المسعودي، إن 86 حيا سكنيا عشوائيا في مختلف مناطق كربلاء يسكنها أكثر من 150 ألف شخص، مبينا أن ظاهرة التجاوزات استفحلت بالمحافظة جراء الوعود السياسية والانتخابية الكاذبة خلال فترة الانتخابات".

وأضاف، ان "الحكومة المحلية في كربلاء ومجلس المحافظة تتحمل مسؤولية تراكم العشوائيات لعدم جديتهم في معالجتها، معتبرا أن القضاء والنزاهة والشرطة والبلديات لم يأخذوا دورهم في التصدي للظاهرة منذ بدايتها في المحافظة".

وأشار الى، انه "لا يوجد قانون في الدستور لتعويض المتجاوز بعد تهديم ما شيده على الارض او العقار التابع للدولة".

وكانت قد أعلنت بلدية كربلاء، أمس الأربعاء، بإزاله أكثر من ٣٠٠ دار عشوائي في المحافظة خلال شهر ايلول من العام الجاري، مشيرة الى استمرار الحملة لحين ازالة جميع التجاوزات.



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