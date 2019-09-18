“بالصور” بومبيو في السعودية لبحث الرد حول استهداف ارامكو النفطية

2019/09/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يبحث وزير الخارجية الاميركي في السعودية الرد حول استهداف منشآت “ارامكو” النفطية.وكان بومبيو اتهم إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.وذكر في تغريدات على تويتر: “وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني […]

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