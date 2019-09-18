لقطة مصورة ترصد الصدر ليلا في كربلاء لتفقد العائلات التي هدمت منازلها بفعل التجاوز

2019/09/18 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى محافظة كربلاء لتفقد العائلات التي هدمت منازلها بسبب التجاوز.وظهر الصدر في صورة التقطت له ليلا وهو متجه للقاء تلك العائلات.وطالب زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية بايقاف هدم منازل الفقراء وتوفير سكن ملائم لهم.للمزيد شاهد “بالفديو”..ضرب ورشق بالحجارة بين المتجاوزين في كربلاء […]

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