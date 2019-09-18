2019/09/18 | 20:44

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القبض على متهمين وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة (فيديو)

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة القاء القبض على عدد من المتهمين

بقضايا مختلفة وضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في المحافظة.

وقال بيان لقيادة ، انه تم تشكيل قوة امنية مشتركة، لمطاردة وتنفيذ

اوامر القبض القضائية الغير منفذه في (دور تجاوزات منطقة الكزيزه)

باشرت القوة بالساعة الرابعة صباحاً من يوم ٢٠١٩/٩/١٧ وقد أسفرت

عملية المداهمة والتفتيش مايلي:- إلقاء القبض على متهمين

عدد(٦)بحوزتهم بنادق كلاشنكوف ومسدس عدد(٢) ومتهم مطلوب وفق الماده

(٤٠٦)قتل مع مخازن عتاد عدد (٢٢)مع عتاد عدد(٣٤٣)إطلاقة مع جعبة

صدرية عدد(١)مع اله جارحه (قامه)مع جهاز الاسلكي نوع كنوز عدد(١)

وتم تسليم المتهمين مع المظبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات

القانونية بحقهم.

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