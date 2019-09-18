سامان كريم - نحو النضال العمالي الموحد لانتزاع حق التنظيم / عاش النضال العمالي، عاش تضامن العمال العالمي

2019/09/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامان_كريم بشرى سارة لكل المواطنين العراقيين, ماعدا الرأسماليين الكبار ومسؤلي الاحزاب الحاكمة وكتلها البرلمانية والموظفين ذوي الدرجات العليا.بشرى سارة, ونحن نسمع نوعاً مغايرا ومختلفا تماما عن الاخبار اليومية السائدة في العراق, اخبار حملة عمالية, حملة طبقية في سبيل انتزاع حق من حقوق العمال, او من اهم حقوق العمال, حق التنظيم.هتف العمال, ورددوا "عاش تضامن العمال العمالي, عاشت الوحدة النقابية العمالية" وطلبوا ......

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