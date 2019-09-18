حامد الحمداني - من الذاكرة / دماء في الموصل / القسم الثاني والاخير

2019/09/18 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني القسم الثاني 2/2 مَنْ نفذ الاغتيالات في الموصل؟ إن أسماء منفذي الاغتيالات ليست بخافية على أبناء الموصل، فأصابع الاتهام تشير، وتؤكد على شخصية القتلة واحداً واحدا، فقد بلغ بهم الأمر حد التفاخر أمام الناس، والحديث عن ضحاياهم دون خوف من عقاب، ولماذا الخوف ما دامت السلطة هي التي تساندهم، وتمدهم بالعون، لينفذوا مخططاً واسعاً، أعد له سلفاً يرمي إلى ضرب الحزب......

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