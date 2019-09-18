English | كوردى

بعد قليل في 'المناورة'.. 'السياسيون السنة.. وجوه متعددة وأطراف متفرقة'


بعد قليل في 'المناورة'.. 'السياسيون السنة.. وجوه متعددة وأطراف متفرقة'
2019/09/18 | 21:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قليل في 'المناورة'.. 'السياسيون السنة.. وجوه متعددة وأطراف متفرقة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قليل في 'المناورة'.. 'السياسيون السنة.. وجوه متعددة وأطراف متفرقة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا