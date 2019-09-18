2019/09/18 | 21:15

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ظريف : قرار ترامب بتجديد العقوبات على ايران إرهاب أقتصادي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف : ندعو واشنطن

لوقف سياسة التهديدات العسكرية والإرهاب الإقتصادي ضد

الإيرانيين

ظريف : قرار ترامب بتجديد العقوبات على إيران إرهاب أقتصادي

غير قانوني وغير إنساني

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