2019/09/18 | 21:15

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دور سكنية اقتصادية للفقراء في البصرة هذه تفاصيلها ؟

وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني ،الاربعاء، قسم العقود

الحكومية في ديوان محافظة البصرة بأعلان مناقصة لأنشاء مشروع دور

سكنية أقتصادية للفقراء من أهالي محافظة البصرة .وقال العيداني في بيان، إنه "وجه قسم العقود الحكومية في ديوان محافظة

البصرة باعلان أول لمناقصة مشروع أنشاء دور سكنية أقتصادية للفقراء

حيث يكون المشروع في ناحية السيبة".وبين محافظ البصرة ان "المشروع هو ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر

وهو ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2019 ".واشار العيداني الى ان"الحكومة المحلية ستختار الشركات الرصينة والتي

لديها الخبرة والمؤهلات لأقامة هكذا مشاريع للفقراء" .

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