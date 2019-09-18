الحشد الشعبي يعلن عن تحييد مسؤول الدعم اللوجستي لـ

2019/09/18 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت العمليات في بيان، أنه "من خلال عملية نوعية محكمة تمكن الفريق التكتيكي لاستخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى من إلقاء القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لداعش في ولاية دجلة شمال المحافظة"، مبينا أن "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة دقيقة لعدة شهور استطاعت حيث أدلى المتهم بالاعترافات الأولية عن نقل العديد من عناصر وقيادات داعش في ولايتي الجزيرة والبادية ودجلة".وأضاف البيان، أن "الإرهابي قام بنقل العبوات الناسفة التي تسببت بقتل الأبرياء من المواطنين كونه يتولى مسؤولية توزيع (الكفالات) لعوائل داعش في نينوى".

انتهى.ص.هـ.ح.

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