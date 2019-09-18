رئيس الجمهورية ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان يبحثان العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية

2019/09/18 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان , ان بارزاني استقبل اليوم الاربعاء في اربيل رئيس الجمهورية برهم صالح وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وتم التأكيد على أن الفرصة مواتية في الوقت الحالي لحسم […]

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