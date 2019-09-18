2019/09/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، اعتقال اخطر عصابة تتاجر بالمخدرات في المحافظة.

واكدت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عناصر قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من القاء القبض على شبكة لترويج المخدرات مكونه من 3 متهمين"، مشيرا الى ان "هذه العصابة تعد من اخطر عصابات ترويج المخدرات في المحافظة".

ولفت الى "ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة المعتقلين، وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ودعا البيان "جميع المواطنين للتعاون مع قسم مكافحة المخدرات، خلال تقديم المعلومات الى مديرية شرطة البصرة ، بهدف القبض على مثل هؤلاء المجرمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعتقل اخطر عصابة تتاجر بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعتقل اخطر عصابة تتاجر بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).