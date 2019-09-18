ترامب: الهجوم على إيران أمر سهل

2019/09/18 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأشارت ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تفكيره بشأن إيران لم يتغير كثيرا.

وقال الرئيس الأمريكي: "تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه الهجوم على إيران".

وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

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