English | كوردى

شاهد بالفيديو.. مع المواطن - الى محافظة بغداد - مع ناجي ستار


شاهد بالفيديو.. مع المواطن - الى محافظة بغداد - مع ناجي ستار
2019/09/18 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2eYETAwbE3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع المواطن - الى محافظة بغداد - مع ناجي ستار) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع المواطن - الى محافظة بغداد - مع ناجي ستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا