"سنسيطر عليه ذات يوم".. تصعيد هندي خطير بشأن الأزمة مع باكستان

2019/09/18 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صعد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، من التصريحات المتعلقة بالإقليم المتنازع عليه بين بلاده وباكستان.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس، إن القطاع الذي

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