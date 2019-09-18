2019/09/18 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، عن تفكيك واتلاف 5 عبوات محلية الصنع في جزيرة مكيشيفة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من الجهد الهندسي، قامت بواجب في جزيرة مكيشيفة”.واضاف انه “تم تفكيك وإتلاف ٥عبوات محلية الصنع نوع قمعية الشكل من قبل الجهد الهندسي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك وإتلاف 5 عبوات ناسفة في جزيرة مكيشيفة وكالة خطوة برس.

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