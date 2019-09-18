المثنى تعلن إكمال ري جميع مساحات الخطة الزراعية الصيفية

2019/09/18 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى ،الأربعاء ، أنها وفرت مياه الري لجميع المساحات المقرة في الخطة الصيفية لهذا العام .

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