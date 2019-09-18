أول تغريدة للصدر بعد عودته من ايران: هدم منازل الفقراء بلا بديل أمر “قبيح”

2019/09/18 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدم بيوت الفقراء من دون ايجاد بديل لهم “امر قبيح” ونشر الصدر تغريدة على حسابه في تويتر طالب فيها الحكومة بانشاء احياء سكنية حسب الطبقات الاجتماعية مضيفا “هذا ينطبق على الجميع… نعم ينطبق على الخضراء قبل الفقراء”.

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