2019/09/18 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، على حملة إزالة التجاوزات في البلاد، فيما دعا إلى فتح المقرات “الحزبية والحشدية والتيارية” للفقراء الذين تم تهديم منازلهم.وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” وتابعتها “خطوة برس” إن “تقف بوجه الفقير وتهدم بيته الذي عبارة عن سقف يكاد لا يحميه من حر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يدعو لفتح المقرات “الحشدية والحزبية والتيارية” أمام الفقراء الذين هدمت منازلهم وكالة خطوة برس.

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