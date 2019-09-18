2019/09/18 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاءن بان قوة امنية عثرت على 10 كيلوغرام من مادة الأمونيا ووكرلداعش جنوبي غرب كركوك.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية نفذت عملية تفتيش في قرية طريمش ضمن ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك”.واضاف أن “عثرت خلالها على (10) كيلوغرام من مادة الامونيا تم اتلافها بالكامل، ومخبأ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة امنية تعثر على 10 كيلوغرام من مادة الامونيا وتتلفها جنوب غربي كركوك وكالة خطوة برس.

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