أمانة بغداد تعلن اعادة فتح احد شوارع مطار بغداد الدولي

2019/09/18 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، اعادة فتح احد شوارع مطار بغداد الدولي، والمغلق منذ

العام 2003.

وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم افتتاح احد الشوارع الخاصة بمطار بغداد والمغلق سنة 2003”.

واضافت:

“الشارع الذي افتتح هو موازي للطريق الرئيسي المؤدي الى مطار بغداد ويبدأ من

ساحة عباس بن فرناس وينتهي بجسر الصالات، ومنه الى الصالة الرئيسية للمطار، والذي

بدوره سيقلل الزخم الحاصل على نقاط التفتيش وتسهيل وصول المواطنين الى

المطار”.

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