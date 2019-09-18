2019/09/18 | 21:49

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مستشار روحاني معلقا على المؤتمر الصحفي بشأن هجمات ارامكو: السعودية أثبتت أنها "لا تعرف شيئا"

العالم الاسلامي ايران

مستشار روحاني معلقا على المؤتمر الصحفي بشأن هجمات ارامكو: السعودية أثبتت أنها "لا تعرف شيئا"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 21:34

حسام الدين آشنا/ مستشار روحاني

قال مستشار للرئيس الإيراني على تويتر، اليوم الأربعاء إن السعودية أثبتت أنها "لا تعرف شيئا" وذلك بعدما عرضت الرياض أدلة قالت إنها تثبت أن الهجمات على منشأتي النفط بالمملكة تمت برعاية إيران بشكل لا يمكن إنكاره.

وقال حسام الدين آشنا على تويتر "أثبت المؤتمر الصحفي أن السعودية لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها“.

انتهى.ص.هـ.ح.

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