2019/09/18 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترامب: الهجوم على إيران أمر سهل...



انتظروا الـ 48 ساعة المقبلة

متابعة -

كلمة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن

الهجوم على إيران "أمر سهل"، بالنسبة للجيش الأمريكي.

وأشار ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن تفكيره بشأن

إيران لم يتغير كثيرا.

وقال الرئيس الأمريكي "تفكيري في السابق بعدم توجيه الهجوم على

إيران، كان من منطلق القوة، لأنه من السهل جدا توجيه هجوم على

إيران".

وتابع ترامب "أمريكا لم تعلم شيئا جديدا لم تكن تعرفه عن هجمات

السعودية، وهي الآن تعرف كل ما حدث تقريبا".

واستمر قائلا "لدينا الكثير من الخيارات للرد على إيران".

وقال ترامب للصحفيين إنه سيقدم المزيد من التفاصيل خلال الـ48 ساعة

المقبلة حول العقوبات الأمريكية المتزايدة.

وأضاف "تفكيري عن إيران لم يتغير، لكني لن أتحدث عن خطواتي المقبلة

بشأن طهران".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ"18

طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع

السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت

إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على

معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع

السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار

"إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا"

على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات

إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

وأردف "الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن

أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو

ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد

العالمي وقطاع الطاقة".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة

استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في

"بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية

السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في

الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة

إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم

الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي

تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز

"أبابيل".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم

الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء

التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا

للتلفزيون السعودي الرسمي.

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