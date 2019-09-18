2019/09/18 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثالان..وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيحتفيبمنتخبالشباببكرةالقدمومنتخبالكرةالطائرةللناشئين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحدث الان.. وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يحتفي بمنتخب الشباب بكرة القدم ومنتخب الكرة الطائرة للناشئين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحدث الان.. وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يحتفي بمنتخب الشباب بكرة القدم ومنتخب الكرة الطائرة للناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).