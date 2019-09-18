2019/09/18 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني نشرت وسائل الاعلام يوم أمس نص القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحق المدعو سليم جميل عياش وآخرين، في قضية اغتيال الرفيق الشهيد الأمين العام الأسبق للحزب جورج حاوي، عليه يهم الحزب الشيوعي اللبناني وعائلة الشهيد اعلان ما يأتي: أولاً: إن الحزب الشيوعي اللبناني هو عائلة الرفيق الشهيد جورج حاوي، وعائلته هي حزبه هكذا كان، وهكذا سيبقى. ثانياً: ان قض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي اللبناني - بيان الحزب وعائلة الشهيد جورج حاوي حول قرار المحكمة الدولية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحزب الشيوعي اللبناني - بيان الحزب وعائلة الشهيد جورج حاوي حول قرار المحكمة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).