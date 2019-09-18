2019/09/18 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، أن سرية سوات التابعة لتشكيلاتها، لاحقت مطلوبا بالقتل العمد في محافظة الديوانية.وذكرت الشرطة، في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، أن “سرية سوات S.W.A.T نفذت واجبا أمنيا في محافظة الديوانية، بالتعاون مع قوة من مديرية شرطة الديوانية لملاحقة المتهم (ح، ع، ع) البالغ من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوات تلقي القبض على مطلوبا بالقتل العمد بعد ملاحقته في الديوانية وكالة خطوة برس.

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