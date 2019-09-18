بتغريدة.. الصدر يدعو الحكومة الى بناء وحدات سكنية قبل ازالة التجاوزات

2019/09/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة الى بناء وحدات سكنية قبل ازالة التجاوزات.وقال في تغريدة له اليوم : ان على الحكومة شمول حملتها بازالة التجاوزات بمداهمة الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء والمسيحيين واستولوا على الاراضي و المزارع والمعامل وغيرها لتكون عادلة في قراراتها./انتهى

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