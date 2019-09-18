2019/09/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بافل طالباني على ضرورة العمل من بناء جبهة وطنية في سبيل المصالح العليا لإقليم كردستان.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني أن بافل طالباني النجل الأكبر للرئيس الراحل جلال طالباني إجتمع اليوم الأربعاء ، في تلة دباشان بمدينة السليمانية، مع وليام كوسين، القنصل الهولندي العام لدى الإقليم وبحث الجانبان، خلال الإجتماع آخر المستجدات السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني يدعو إلى بناء جبهة وطنية لتحقيق المصالح العليا لإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني يدعو إلى بناء جبهة وطنية لتحقيق المصالح العليا لإقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).