الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته (احترازيا)

2019/09/18 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكيوتي، اليوم الاربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وذكرت رئاسة الاركان في بيان صحفي، تابعته "الغد برس"، "نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة» كما يتم ذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة".

وأوضحت رئاسة الأركان أن "الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش"، مشيرة إلى أن "ما شوهد اليوم أو سمع يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية و القوة الجوية من الساعة 13:30 الى الساعة 17:00".

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش "بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة".

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