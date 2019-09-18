الجيش السوري يدمر رتلاً لداعش الارهابي في البادية

2019/09/18 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دمرت وحدات من الجيش السوري رتلا لـ “داعش” الإرهابي مؤلفا من 3 عربات رباعية الدفع كان يتحرك في عمق البادية الشرقية في ريف

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