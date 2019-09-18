2019/09/18 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقدم شاب سعودي على قتل شقيقته بثلاث طعنات غادرة لأسباب مازالت مجهولة في محافظة ضمد بمنطقة جازان في السعودية.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية ،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة مروعة في السعودية!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة مروعة في السعودية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).