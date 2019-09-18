الولايات المتحدة الامريكية تؤكد دعمها للتقارب والحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان

2019/09/18 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الولايات المتحدة الامريكية دعمها للتقارب والحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان .وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان , ان مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم استقبل اليوم الاربعاء في اربيل السفير الأمريكي ماثيو تولر وجرى خلال اللقاء طرح العديد من الخيارات لحل الملفات الخلافية، على أن يكون الدستور هو المبدأ الرئيسي في حل الخلافات […]

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