القبض على أخطر عصابة تروج المخدرات في البصرة

2019/09/18 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، أخطر عصابة تتاجر بالمخدرات في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ان "عناصر قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنوا من القاء القبض على شبكة لترويج المخدرات مكونه من 3 متهمين، مبينا ان هذه العصابة تعد من أخطر عصابات ترويج المخدرات في المحافظة".

وأضاف البيان، ان "ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة المعتقلين، وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

ودعا البيان، جميع المواطنين للتعاون مع قسم مكافحة المخدرات، خلال تقديم المعلومات الى مديرية شرطة البصرة بهدف القبض على مثل هؤلاء المجرمين.



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