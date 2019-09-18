العراق بين ناريين

2019/09/18 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العالم منذ أسبوع في دوامة سياسية– عسكرية خطيرة إثر الهجوم على مصافي النفط في المملكة العربية السعودية في البقيق وخريص.وهي مصاف تحتضن قسطا أساسياَ من الإنتاج السعودي من منتوجات الطاقة.ومن الواضح ان الضربة العسكرية بطائرات مسيّرة من دون طيار، كما تدعي مؤسسات الحوثيين، كانت دقيقة وقاتلة إذ اتهمت مصادر المملكة ومصادر أميركية ...

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