أسعار النفط العالمية تنخفض بعد اعلان السعودية عودة انتاج 11 مليون برميل/يوم أواخر الشهر الجاري

2019/09/18 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع البرميل الواحد ما بين 5 و7 دولارات بغداد – الصباح الجديد: انخفضت أسعار النفط العالمية امس الأربعاء، اثر إعلان المملكة العربية السعودية استعادة قدراتها الكاملة لإنتاج النفط بحلول أواخر الشهر الجاري.وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لخام بحر الشمال ماركة برنت 64.53 للبرميل، بانخفاض قدره 0.03 بالمئة، بينما انخفض سعر العقود الآجلة ...

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