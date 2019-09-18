الفايننشيال تايمز تحذر من اندلاع حرب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط

2019/09/18 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء صعوبة التصدي لها الصباح الجديد – متابعة: رأت صحيفة الفايننشيال تايمز، الأربعاء، أن الهجوم على منشآت النفط في السعودية يكشف مخاطر اندلاع حرب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.وتقول الصحيفة إن السعودية كانت تعرف، قبل الهجوم على منشآتها النفطية، أنها عرضة للهجمات بالطائرات المسيرة، وأن الحوثيين في اليمن دأبوا على إطلاق هذا النوع من ...

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