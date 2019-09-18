وزير الاتصالات: غلق المواقع اللاأخلاقية في العراق بات وشيكا

2019/09/18 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي ، الاربعاء ، عن موعد غلق المواقع اللا أخلاقية في العراق فيما بين ان الوزارة عازمة على وضع بصمة لها بعد تفعيل البوابات الإلكترونية .

وذكر بيان لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية ان “وفدا من أعضاء تجمع مؤسسات بغداد الثقافية التقى وزير الاتصالات لبحث موضوع غلق المواقع اللااخلاقية على مواقع الانترنت “.

وطالب أعضاء التجمع وزير الاتصالات بضرورة تفعيل البوابات الإلكترونية لغرض السيطرة على المواقع اللااخلاقية والتي اثرت سلبا على المنظومة الاخلاقية للمجتمع العراقي .

من جانبه ذكر الوزير اثناء اللقاء” ان الوزارة تمكنت خلال الفترة السابقة من غلق اكثر من ٦٠٠ موقع غير اخلاقي كما سيتم الانتهاء من تفعيل البوابات الإلكترونية نهاية العام الجاري لغرض السيطرة على هذه المواقع “.

وبين ان” الوزارة على تواصل دائم مع منظمات المجتمع المدني المطالبة بغلق المواقع الاأخلاقية “.مشيدا ” بدور التجمع في مطالباته المستمرة بغلق هذه المواقع من خلال مؤتمره الحاشد الذي عقده مؤخرا في بغداد” مؤكدا على ضرورة تشريع قانون بتجريم الممارسات المتعلقة بها.

وسلم أعضاء التجمع وزير الاتصالات مطالبه التي تخص غلق المواقع اللا أخلاقية على شبكات الانترنت والتي تضمنت (المباشرة من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات في انشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق المواقع اللاأخلاقية وانشاء مكتب وطني لمكافحة هذه المواد وتفعيل القوانين والاحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول هذه المواد الاباحية.

يشار الى ان تجمع مؤسسات بغداد الثقافية(منظمات مجتمع مدني ) الذي يضم اكثر من ١٢٠ مؤسسة عقد في الأسبوع الماضي مؤتمرا في بغداد لغرض مطالبة الحكومة بغلق المواقع اللا اخلاقية على شبكات الانترنت.

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