ازمة ارامكو.. وزير الخارجية الامريكي يصل السعودية ويلتقي بن سلمان

2019/09/18 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،الأربعاء إلى السعودية لبحث الرد المناسب على الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو في بقيق وخريص (شرقي السعودية) السبت الماضيوقال بومبيو موجها حديثه للإيرانيين في تصريحات للصحفيين قبيل وصوله إلى مدينة جدة السعودية: “لا يمكنك تخريب 5% من إمدادات النفط العالمية والتفكير أنه يمكنك تبرئة نفسك من المسؤولية”.”.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا توجد أدلة على أن الصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو جاءت من العراق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة وأوروبا على بناء تحالف لتطوير خطة تردع إيران..وأضاف بومبيو، -أن “الاستخبارات على ثقة عالية بأن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو ليست بحوزة الحوثيين”.

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