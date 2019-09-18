تظاهرة “غاضبة” لساكني المناطق العشوائية أمام حكومة كربلاء

2019/09/18 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتظاهر العشرات من سكان العشوائيات في محافظة كربلاء، الأربعاء، امام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير بدائل لقضيتهم.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن “العشرات من سكان العشوائيات التي تعرضت للإزالة اليوم تظاهروا بعد المغرب امام مبنى المحافظة”.

وأضاف المراسل أن “أبرز مطالبهم كانت إيجاد البدائل أو تعوضيهم فيما طالب بعضهم بإقاف الحملة”.

وشهدت محافظة كربلاء حملة واسعة لإزالة المنازل المتجاوزة على اراضٍ تابعة للدولة.

من جهة أخرى، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر صفحته على “تويتر”، الأربعاء، ذوي الأملاك بفتح بيوتهم لسكنة “التجاوزات” وفتح المقار الحزبية و”الحشدية” و”التيارية” لهم لحين ايجاد الحل البديل.

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