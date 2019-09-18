2019/09/18 | 22:17

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الموازنة العامة ..



العجز والإيرادات والمنافذ محور "رئيس التحرير" على طاولة المالية النيابية

الاربعاء

18

أيلول

2019 :

10:09 pm

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أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو أن إقليم كردستان لم يفي

بإلتزاماته بشأن تسليم بغداد إيرادات النفط والمنافذ الحدودية منذ

سنوات طويلة ، القدو ولدى إستضافته في برنامج "رئيس التحرير" الذي

تبثه آفاق أن إقليم كردستان يصدر نحو 600 ألف برميل نفط يومياً

وإيرادتها لم تصل إلى الحكومة المركزية كما أن مايقارب 125 إلى 130

ترليون دينار عراقي إيرادات إقليم كردستان من النفط والمنافذ وملزم

بتسليمها إلى الحكومة المركزية ، وأشار إلى أنه يأمل تمرير الموازنة

العامة للسنة المالية 2020 وفق منهج اللجنة المالية وبرامج محددة من

دون عجز على الرغم من أن هناك طلبات كبيرة تأتي من المسؤولين في

الوزارات والدوائر والمحافظات لزيادة ميزانيتهم ، مبيناً أن العجز

التقريبي في الموازنة يبلغ 72 ترليون دينار وأنخفض الآن إلى 56 وقد

يصل إلى 20 ترليون في المدة المقبلة كما أن هناك مسؤولين وخبراء في

وزارة المالية يعملون على إيجاد صيغة مناسبة للموازنة تصب في صالح

الجميع ، وأوضح قدو أن رواتب الموظفين تصل إلى نحو 41 ترليون دينار

عراقي و31 ترليون دينار خصصت لمجالات الإستثمار و11 ترليون دينار

عراقي رواتب المتقاعدين و20 ترليون دينار عراقي واردات المنافذ

الحدودية أذا تم تجاوز الفساد و5 ترليون دينار عراقي واردات المنافذ

الحدودية في إقليم كردستان ولم تتسلم منها بغداد أيّ شيء ، مبيناً أن

19 ترليون دينار عراقي ديون العراق للخارج ولا توجد أية عقود فائدة من

الشركات بينها الشركات النفطية وأن البلد يعاني من مشكلة تعاظم

الموارد المتمثلة بجباية الرسوم من الكهرباء والماء والإتصالات وهناك

فساد مالي وإداري كبير مستشري في المنافذ الحدودية سيما تصدير

النفط.عضو اللجنة المالية النيابية محاسن الحمدون ولدى إستضافتها في

البرنامج نفسه أشارت إلى أن الحوارات مستمرة بين مسؤولي اللجنة

المالية ووزارة المالية لإيجاد صيغة مناسبة للموازنة وأن التخطيط

والعمل الصحيح بين جميع الجهات سينتج موازنة إيجابية للبلد ، وأضافت

أنه بإمكان البنك المركزي السيطرة على الفساد المالي والإداري من خلال

الشركات على الرغم من أن هناك إختلاف كبير بشأن الأموال التي تدور في

"حلقة مفرغة" بين هيئة الجمارك والضرائب كما أن المصارف العراقية تعمل

على مزاد بيع العملة فقط وغالبيتها متوقفة من دون أيّ نشاط ، مبينة أن

هناك تباين وسوء تعامل من قبل بعض المصارف في المحافظات تجاه الزبائن

سيما الرشيد والرافدين وعلى الحكومة الإتحادية أن يكون لها موقف أكثر

جدية في التعامل مع الأمور المالية والموازنة تحديداً ، لافتة النظر

إلى أن الحرائق التي طالت مزارع الحنطة والشعير تسببت بخسائر كبيرة

للبلد ومنها الموصل سيما أن داعش الإرهابي دمر كل شيء في نينوى بينها

المعامل والمصانع ، وأن التخصيصات المالية متوافرة إلا أن الفساد

المالي الكبير يتسبب بهدرها وضياعها كما أن ضعف إيرادات الضرائب

والجمارك والبنك المركزي تسبب بعجز الموازنة العامة ، ورأت أنه من

الضروري أن تكون هناك رقابة على الأموال التي تصرف من قبل الوزارات

والمؤسسات وعلى القضاء أن يأخذ دوره في محاسبة رؤوس الفساد قبل هروبهم

فضلاً عن أن من أمن العقاب جعل الكثيرين يتمادون في ملفات الفساد

المالي والإداري بصورة كبيرة.

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