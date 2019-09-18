2019/09/18 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ما قاله الامام الخامنئي لدى لقائه عدداً من أصحاب المواكب الحسينية

???? من صميم قلبي وقلب الشعب الإيراني أتقدم بالشكر إليكم أنتم أصحاب

المواكب، الذين تبلغون بالكرامة والمودة في أيام الأربعين إلى منتهى

ذروتها، وكذلك إلى الشعب العراقي الكبير وإلى المسؤولين العراقيين

الذين يوفّرون الأمن ويمهّدون السبيل ولاسيما إلى العلماء الكبار

والمراجع العظام في العراق الذين يهيئون أرضية الزيارة والأخوّة بين

أبناء الشعبين.???? إنّ ما ينقلونه عن سلوككم أنتم الإخوة الأعزاء في المواكب خلال

المسير مع زوّار الحسين (ع) ليس له نظير في العالم، كما أن المسيرة

الأربعينية أيضاً لا مثيل لها في التأريخ. ???? لقد أثبتّم بسلوككم الكرامة الإسلامية والعربية، حيث تغسلون

أقدام الزوار وتقومون بتدليك أبدانهم المرهقة وتوفّرون لهم مكاناً

للنوم، كلّ ذلك عشقاً بسيد الشهداء.???? العشق للحسين بن علي (ع) قضية استثنائية لا نجد لها من نظير.

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