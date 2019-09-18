سائرون ترهن نجاح زيارة عبد المهدي الى الصين بهذا الامر

2019/09/18 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه

اعتبر النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي ،اليوم الأربعاء، بان نجاح زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للصين مرهون بتعديل قانون الاستثمار.

وقال عليوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “زيارة عبد المهدي والوفد الوزاري المرافق له الى الصين أمر مهم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار أمام الدول العظمى”، لافتا إلى إن “الحكومة العراقية ستوقع اتفاقيات اقتصادية كبيرة ومهمة مع الصين”.

وأضاف أن “نجاح زيارة عبد المهدي للصين مرهون بتعديل بنود قانون الاستثمار التي تشكل عائقا أمام المستثمرين الأجانب”، مبينا أن “مجلس النواب عازم على عرض قانون الاستثمار للتعديل عبر جلسات البرلمان للأسبوع المقبل”.

وأكد تحالف الفتح عزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء التعاقدات مع الصين مقابل صادرات النفط العراقي ، مبينا أن الغرض منها منع الفساد المالي والرشى.

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